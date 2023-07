Ville | barche | opere d’arte | quante tasse pagheranno gli eredi di Berlusconi

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il testamento di Silvioprevede lasciti di ogni tipo. Nel patrimonio sterminato dell’ex premier ci sono. Ma anche altri immobili per un controvalore di 600 o 700 milioni. Per la ripartizione dei beni sarà necessario un inventario. Mentre sulle imbarcazioni e il loro uso i fratelli avrebbero già trovato un accordo. Dovranno spartirsi la San Maurizio (1977), la barca a vela di 42 metri Principessa Vai via (1965) e il motoscafo Magnum 70 (1990). Ma in caso di mal di mare ci sono anche gli aerei: un Hawker 4000, un Gulfstream V I-Deas, un Hawker 750 e un Hawker 800. E a questo punto è lecito anche domandarsi: quantodiglidi? Come funziona in questi casi il ...

Il testamento di Silvio Berlusconi prevede lasciti di ogni tipo. Nel patrimonio sterminato dell'ex premier ci sonoe opere d'arte. Ma anche altri immobili per un controvalore di 600 o 700 milioni. Per la ripartizione dei beni sarà necessario un inventario. Mentre sulle imbarcazioni e il loro uso i ...Inoltre, avranno anche la maggioranza dei restanti beni (, appartamenti). Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi in uno scatto dell'aprile '82 © Imagoeconomica Oltre agli assenti all'...Questo significa che i figli della prima moglie controllano Fininvest con il 53%, ma anche i restanti beni (, appartamenti) con una quota che sfiora complessivamente il 60%. Il destino, ...

Ville, barche, opere d'arte: quante tasse pagheranno gli eredi di ... Open

Il testamento di Silvio Berlusconi ha assegnato ai figli la grande maggioranza del suo patrimonio, con donazioni ‘esterne’ solo per Marta ...Elodie è sempre più regina dell’estate, i suoi tormentoni musicali sono ballati in tutte le spiagge e in barca si mostra in splendida pop.