Il testamento di Silvio Berlusconi prevede lasciti di ogni tipo. Nel patrimonio sterminato dell'ex premier ci sonoe opere d'arte. Ma anche altri immobili per un controvalore di 600 o 700 milioni. Per la ripartizione dei beni sarà necessario un inventario. Mentre sulle imbarcazioni e il loro uso i ...Inoltre, avranno anche la maggioranza dei restanti beni (, appartamenti). Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi in uno scatto dell'aprile '82 © Imagoeconomica Oltre agli assenti all'...Questo significa che i figli della prima moglie controllano Fininvest con il 53%, ma anche i restanti beni (, appartamenti) con una quota che sfiora complessivamente il 60%. Il destino, ...

Ville, barche e quadri di Berlusconi, a chi vanno Tutto ai figli ma con quote diverse Corriere della Sera

Da Villa San Martino a Villa Certosa, il 60% dei beni va a Marina e Pier Silvio: il restante 40% a Barbara, Eleonora e Luigi: ecco perché e cosa si divideranno ...Il patrimonio di Silvio Berlusconi non comprendeva solamente il suo impero imprenditoriale: parte dell’eredità multimiliardaria sono anche le ...