Villa Matilde Avallone | viticultori in Campania dal 1965

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’azienda Villa, fondata nel, da Francesco Paolo, si trova a Cellole (CE), nell’area, anticamente conosciuta come Ager Falernus e dove, tutt’ora, si produce il Falerno del Massico DOP. Terroir Qui, lungo le pendici del vulcano di Roccamonfina, si trovano le tenute di San Castrese e Parco Nuovo che si estendono per oltre 110 ettari, di cui 70 vitati. Gli ingredienti di questo terroir mescolano, in un delicato equilibrio, note minerali, dovute alla natura vulcanica dei terreni, con note marine e salmastre. Il microclima unico è favorito da una catena montuosa che protegge i vigneti dalle aggressioni del vento e dal freddo. Qui si allevano antichi vitigni a bacca rossa tra cui Aglianico (cioè l’antico Hellenico) e Piedirosso, da cui si ottiene il Falerno Rosso e il ...