Video Instagram | Datome annuncia il ritiro

Con unpostato sul suo profilo, Gigi Datome, capitano della Nazionale di basket, ha annunciato che si ritirerà dopo gli ultimi impegni ...Quando avevo 14 - 15 anni, quando sono partito, volevo solo vedere se l'amore per la pallacanestro potesse diventare la mia vita ', spiega in unpubblicato su. Cinque minuti pieni di ...Antonella Fiordelisi è molto attiva sui propri profili social , soprattutto sudove, ogni giorno, pubblica moltissimi contenuti tra, foto o storie. Nelle ultime che ha postato, la modella scrive una frase che alcuni suoi fan hanno interpretato come una ...

Abbiamo provato Threads, il rivale di Twitter, per voi. Il video Sky Tg24

Threads, la nuova creatura di Meta-Instagram per rivaleggiare con Twitter, è in antitesi con le regole europee di concorrenza. Ecco perché non sarà da noi tanto presto. E perché forse dovremmo anche g ...Il video di Maria Sofia Federico che sta spopolando mentre ci prova con il figlio did Rocco Siffredi, immagini hot.Nell'accademia, a ...