Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2023 ore 19 | 45

(Di venerdì 7 luglio 2023)DEL 7 LUGLIOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INENSO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DIVERSI INCIDENTI MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO INCIDENTE SULLA A1 MILANO-NAPOLI CODE DAL BIVIO PER LA A24-TERAMO E IL BIVIOPER LA DIRAMAZIONESUD, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI GUIDO, IN DIREIZONE CIVITAVECCHIA INCIDENTE POI SULLA CARREGGIATA IINTERNA DEL RACCORDO PROVOCA CODE TRA-FIUMICINO E AURELIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA ANCHE IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA SI ...

... tra le quali la c ostruzione di una rotatoria e l'allargamento del sottopasso sotto la viae la SP1 . La Provincia, presente con il consigliere delegato alla, Marco Schiesaro , e con ...Il vicesindaco Ornella Romano comunica l'emissione delle ordinanze di chiusura del transito in viaalta, nelle giornate da venerdì 7 a domenica 9 luglio. Comunica, inoltre, che il servizio navetta per venerdì 7 e sabato 8 luglio , da e per il nuovo parcheggio Pisciotto, sarà fruibile fino alle ...... dalle ore 18.00 fino a cessate esigenze, nei seguenti siti per i motivi espressi in premessa: Piazza Duomo, tratto di viacompreso tra piazza Duomo e piazza Neglia, tratto di via Mercato ...