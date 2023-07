Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 luglio 2023)DEL 7 LUGLIOORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI PER UN INCIDNETE INCLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA A24-TERAMO E IL BIVIOPER LA DIRAMAZIONESUD, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VALMONTONE, IN DIREIZONE NAPOLI CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA E DA CAASTELNO A CAMPOVERDE, TUTTO IN DIREZIONE LATINA PERMANGONO I DISAGI SUL RACCOROD ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PISANA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E TIBURTINA E Più AVANTI TRA DIRAMAZIONESU E ...