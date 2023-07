Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 luglio 2023)DEL 7 LUGLIOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE ALCUNI INCIDENTI MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE DICODE PER INCIDENTE, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E TUSCOLANA SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE TRA LE USCITE TRIONFALE E FLAMINIA IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA-FIUMICNO E TUSCOLANA ALTRO INCIDENTE SULLA-FIUMICINO GENERA CODE, VERSO L’EUR TRA ANDSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA SU VIA DI PRATICA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASALE CAPOCOTTA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE, DAL RACCORDO A ...