Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2023 ore 08 | 45

(Di venerdì 7 luglio 2023)DEL 7 LUGLIOORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANO 10KM CODE PER UN PESANTE IN FIAMME SULLA A1 FIRENZETRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA TRA MALEGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA CASSIA E OSTIENSE E PIU AVANTI CODE TRA CASILINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONESUD EFIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONITNA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E IL RACCORDO IL DIREZIONERICORDIAMO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO ...

In alternativa, ai veicoli diretti verso Roma si consiglia di uscire a Fabro, percorrere la strada ordinaria per poi rientrare in autostrada a Orvieto. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.