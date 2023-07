Via libera di Biden alla fornitura di bombe a grappolo all' Ucraina

(Di venerdì 7 luglio 2023) su Tg. La7.it - Arriva in viadel Presidente degli Stati Uniti, Joediall'. Lo scrivono i media statunitensi, confermando ...

... il si di un componente del consiglio ex M5s e l'astensione del Pd, mentre il presidente, l'azzurro Luigi Vitali, ha votato a favore consentendo l'approvazione del testodel consiglio di ...Arriva indel Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla fornitura di bombe a grappolo all'Ucraina. Lo scrivono i media statunitensi, confermando voci che erano circolate nelle ultime ore. La ...Il comunicato ufficiale della Uefa in merito alla partecipazione di Milan e Tolosa alle prossime coppe europee La Uefa, attraverso un comunicato ufficiale, ha dato ilalla partecipazione di Milan e Tolosa alle coppe europee 2023/24. Entrambe le società sono di proprietà di RedBird. COMUNICATO - "La Prima Sezione dell'Organo di Controllo Finanziario per ...

Via libera dalla UEFA: Milan e Tolosa potranno fare le coppe europee Goal.com

Il Senato ha deciso di fermare il taglio imposto nel 2018. Una misura che prevedeva che l'assegno fosse calcolato con il metodo contributivo. Conte: ...(ANSA) - ISTANBUL, 07 LUG - La Turchia si aspetta che la Svezia rispetti le condizioni poste per dare il via libera all'ingresso nella Nato, ovvero il distanziamento da gruppi terroristi e ...