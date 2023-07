Verstappen il più rapido nelle FP2 del Gp di Gran Bretagna

... dietro solo di 22 millesimi rispetto al pilota olandese, con Alexander Albon (Williams) che si piazza terzo, distante due decimi da. Quarto tempo per l'altra Red Bull di Sergio Perez che ...La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna si è conclusa con la conferma di Maxche è stato ilveloce anche nelle FP2. Il pilota della Red Bull ha registrato il suo best lap in 1:28.078, mostrando anche un ottimo passo gara nella simulazione. Buona prestazione di ...La soft una gomma per la gara Per quanto riguarda i passi gara, lavoro opposto in casa Red Bull , consubito all'attacco dei tempi in avvio di stint contrariamente a Perez , molto...

Gp di Silverstone, libere: guasto alla Ferrari, Leclerc fermo ai box ... Corriere della Sera