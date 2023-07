Veronica Lario risponde a ' Repubblica' | Il testamento? Non fu quella la causa del divorzio tra me e Silvio

non era a conoscenza del testamento redatto da Silvio Berlusconi nell'ottobre 2006 e non ne ha saputo niente " fino a due giorni fa ". Una precisazione da parte della seconda moglie di ...... che dovrebbero dover dare 138 dei 230 milioni fra lo zio, Fascina e Dell'Utri, e 40 ai tre figli di. Il resto del patrimonio comprende le case, le auto , le barche, le opere d' arte , ...non era a conoscenza del testamento redatto da Silvio Berlusconi nell'ottobre 2006 e non ne ha saputo niente 'fino a due giorni fà. Lo fa sapere l'ex moglie del fondatore di Fininvest , ...

Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi: 'Non sapevo del testamento del 2006' - Politica Agenzia ANSA

Veronica Lario non era a conoscenza del testamento redatto da Silvio Berlusconi nell'ottobre 2006 e non ne ha saputo niente "fino a due giorni fa". Una precisazione da parte della seconda moglie di ...Divorziata da Silvio Berlusconi nel 2009, Veronica Lario ha fatto sapere di non essere a conoscenza del testamento redatto nell’ottobre 2006 e non ne avrebbe saputo niente ‘fino a due ...