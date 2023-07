Veronica Lario e il divorzio da Berlusconi tre anni dopo il testamento del 2006 | «Non ne sapevo niente fino a due giorni fa»

(Di venerdì 7 luglio 2023)non era a conoscenza delredatto da Silvionell’ottobreha fatto sapere in una nota di non essere a conoscenza delle volontà espresse dall’ex marito «a duefa», giorno in cui presso lo studio del notaio Arrigo Roveda è stato aperto il terzo e ultimodel Cav. Una precisazione che arriva a seguito di un articolo di Repubblica, sottolineando che l’annuncio deldel 2009 tra i due non è dovuto alin questione. «Smentisco categoricamente quanto affermato da Repubblica di oggi che ipotizza una correlazione fra la volontà testamentaria di Silviodell’ottobree la ...

Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi: 'Non sapevo del testamento del 2006'

