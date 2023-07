Veronica De Andreis | esce il nuovo singolo “Noi”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dal 7 luglio 2023 è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “NOI”, ildiDe. “Noi” è un brano che nasce al pianoforte, voce e parole che si creano dal nulla, per poi prendere vita in studio. Il pezzo racconta della vita, delle scelte e delle e persone che escono ed entrano dalla nostra vita, un amore, un’amicizia un rapporto con un familiare; rapporti a volte facili a volte più complessi. Che lasciano una traccia indelebile quando finiscono e che pongono interrogativi a noi stessi e a chi abbiamo vicino. Spiega l’artista a proposito del brano: “Ma una domanda la posso fare? Ero al pianoforte ed è uscita per prima questa frase, da lì di getto ho scritto in breve tutta la canzone, ho sentito in quelle parole tutte le volte che un rapporto è in bilico, ...