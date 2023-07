“Vendetta politica sul Covid” Sinistra garantista a senso unico

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 luglio 2023) Con il via libera di ieri alla Camera la commissione d'inchiesta sulè realtà. Per Giuseppe Conte è un «plotone d'esecuzione» per colpire lui e Roberto Speranza. L'ex ministro della Salute, recentemente ritornato nell'ovile del Pd, parla di uno strumento «diabolico» contro gli avversari politici. Poi l'ordine di scuderia ai deputati di Pd e M5S: non votate, tutti fuori dall'Aula. Non è la prima volta che accade, la strategia «aventiniana» è ormai una prassi: quando non gradiscono se ne vanno. I due principali partiti d'opposizione non accettano un'inchiesta che intende valutare il loro operato quando si trovavano al governo. Allo stesso tempo, però, chiedono ad una ministra (Daniela Santanchè) di dimettersi perché è indagata, alla faccia della presunzione d'innocenza. Insomma, come al solito, due pesi e due misure. La ciliegina sulla torta della giornata di ieri è ...