Van der Sar shock | malore improvviso | è ricoverato per emorragia cerebrale

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Edwin Van der Sar. L’ex portiere olandese, visto in Italia con la maglia della Juventus, è statod’urgenza per un’. L’Ajax, club del quale è stato direttore generale fino allo scorso maggio, ha emesso un comunicato ufficiale nel quale rende noto che il calciatore si trovain terapia intensiva. “Non appena ci saranno informazioni più concreta, saranno forniti aggiornamenti. Tutto l’Ajax augura a Edwin una pronta guarigione. I nostri pensieri sono con te“, si legge nella nota del club. La carriera Van der Sar, 52 anni, ha vestito in carriera le maglie di club di primo piano nel panorama calcistico mondiale quali Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United. È stato una delle colonne portanti della nazionale olandese con 130 ...

