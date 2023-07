Van der Sar in terapia intensiva per un' emorragia cerebrale | l' ex portiere della Juve era in vacanza con la famiglia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Paura per Edwin Van der Sar . L'exdintus e Manchester United nelle scorse ore è stato vittima di un'che lo ha costretto all'immediato ricovero in ospedale . A darne ...

Paura per EdwinSar . L'ex portiere di Juventus e Manchester United nelle scorse ore è stato vittima di un' emorragia cerebrale che lo ha costretto all'immediato ricovero in ospedale . A darne notizia è l'...L'ex portiere della Juventus e del Manchester United EdwinSar ha avuto un' emorragia cerebrale e attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva . Le sue condizioni sono definitive 'stabili' dall' Ajax , club dove attualmente l'...EdwinSar si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un'emorragia cerebrale che lo ha colpito in vacanza con la famiglia su un'isola croata . A renderlo noto è l' Ajax , club di cui l'ex ...

Ajax, emorragia cerebrale per Van der Sar: è in terapia intensiva - Sportmediaset Sport Mediaset

[themoneytizer id=”99064-6] Con un comunicato pubblicato pochi minuti fa, l’Ajax ha spiegato le condizioni attuali di Edwin Van der Sar, oggi direttore generale del club, ruolo che ricopre dal 2016.Preoccupazione per Edwin Van Der Sar, ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United. L'ex calciatore è ricoverato in terapia intensiva a causa di un'emorragia cerebrale. A renderlo noto l'Ajax, ...