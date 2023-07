Van Der Sar in terapia intensiva | ha avuto un' emorragia cerebrale

(Di venerdì 7 luglio 2023) Van der Sar è ricoverato in un ospedale in Croazia per un'al cervello . L'ex portiere della Juventus fino a pochi mesi fa era l'ad dell'Ajax salvo poi dimettersi dal ...

Preoccupazione per EdwinSar, ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United. Secondo quanto riporta il club olandese - di cui è stato anche dg prima di dimettersi nelle scorse settimane - l'ex giocatore ha subito ...L'Ajax ha comunicato che EdwinSar, dirigente ed ex portiere, ha avuto un grave problema di salute. I dettagli Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dall'Ajax sulle condizioni di EdwinSar. COMUNICATO ...Sar è ricoverato in un ospedale in Croazia per un'emorragia al cervello . L'ex portiere della Juventus fino a pochi mesi fa era l'ad dell'Ajax salvo poi dimettersi dal ...

Van der Sar in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale Calciomercato.com

Paura per Edwin Van der Sar. L'ex portiere di Juventus e Manchester United nelle scorse ore è stato vittima di un'emorragia celebrale che lo ha costretto all'immediato ricovero ...AGI - L'ex calciatore olandese Edwin van der Sar, 53 anni, già portiere dell'Ajax e della Juventus, è stato ricoverato in terapia intensiva per una emorragia cerebrale. Lo ha reso noto l'Ajax, club di ...