Van der Sar in terapia intensiva dopo emorragia cerebrale

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Edwin Van der Sar – 52enne ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United – ha subito un'mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, secondo il quale attualmente il 52enne, ex dirigente dei lancieri, è ricoverato nel reparto die le sue condizioni sono stabili. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Dopo Stefano Tacconi, tifosi bianconeri ma non solo: tutti gli appassionati di calcio in ansia per le condizioni di un altro ex portiere della Vecchia Signora: EdwinSar. L'ex guardiano ...EdwinSar è ricoverato in terapia intensiva per via di un 'emorragia cerebrale . Lo rende noto l'Ajax, club nel quale dal 2016 l'ex calciatore ricopre il ruolo di direttore generale. Edwin...EdwinSar - 52enne ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United - ha subito un'emorragia cerebrale mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, ...

Van der Sar in terapia intensiva: ha avuto un'emorragia cerebrale Corriere dello Sport

Dall'Olanda arrivano brutte notizie sulle condizioni di Edwin Van der Sar. L'ex portiere olandese e oggi dirigente senza squadra dopo l'addio all'Ajax, avrebbe subito un'emorragia… Leggi ...Dramma per Edwin van der Sar mentre si trovava in vacanza: l’ex portiere ricoverato in terapia intensiva Una notizia che sconvolge tutto il mondo del calcio. La notizia l’ha data direttamente l’Ajax: ...