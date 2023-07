Van der Sar colpito da emorragia cerebrale | l’ex portiere della Juventus ricoverato in terapia intensiva

(Di venerdì 7 luglio 2023)di Ajax,e Manchester United, Edwin Van der Sar, ha subito un’mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, secondo il quale attualmente il 52enne, ex dirigente dei lancieri, ènel reparto die le sue condizioni sono stabili. Il messaggio dell’Ajax a Van der Sar: ti siamo vicino “Tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti siamo vicini”, fanno sapere dal club olandese. Van der Sar nella sua carriera da calciatore ha vinto una Champions League (in finale contro il Milan), una Coppa Uefa, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale con l’Ajax e una Champions League e un Mondiale per club con il Manchester United. ...

EdwinSar è ricoverato in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale. L'ex portiere della Juventus , del Manchester United e della nazionale olandese, ora direttore generale dell'Ajax , ha avuto ...AGI - L'ex calciatore olandese EdwinSar, 53 anni, già portiere dell'Ajax e della Juventus, è stato ricoverato in terapia intensiva per una emorragia cerebrale. Lo ha reso noto l'Ajax, club di cui è stato anche dirigente. Le sue ...L'ex portiere di Ajax, Juve e United ricoverato a Spalato, dove era in vacanza EdwinSar - 52enne ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United - ha subito un'emorragia cerebrale mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, ...

Ajax, emorragia cerebrale per Van der Sar: è in terapia intensiva - Sportmediaset Sport Mediaset

Edwin van der Sar, storico portiere ed ex dirigente dell’Ajax, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per una emorragia celebrale. Van der Sar: le condizioni di salute. A causa… Leggi ...L'ex portiere olandese di Manchester United e Juventus è ricoverato in terapia intensiva in condizioni stabili ...