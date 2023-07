Van Der Saar in terapia intensiva | il dramma in vacanza del portiere ex Juve

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ore di angoscia per Edwin Van Der: l'exolandese di Ajax,ntus e Manchester United è stato ricoverato indopo aver avuto un malore in Croazia. L'ex nazionale olandese, 52 anni, è stato colpito da emorragia cerebrale mentre era inin un'isola nel mare Adriatico e come riportato dal sito online del quotidiano olandese Telegraaf è stato trasportato in elicottero in ospedale. Rivelatosi a metà anni Novanta nel grande Ajax di Louis Van Gaal (quello di Davids e Seedorf, di Blind e dei gemelli De Boer, di Overmars, Finidi, Kanu e Kluivert), Van Derha giocato senza troppa fortuna per due stagioni nella, in Serie A, tra 1999 e 2001. Perno della nazionale degli Oranje, con cui aveva giocato da titolare ...

EdwinSar è ricoverato in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale. L'ex portiere della Juventus , del Manchester United e della nazionale olandese, ora direttore generale dell'Ajax , ha avuto ...AGI - L'ex calciatore olandese EdwinSar, 53 anni, già portiere dell'Ajax e della Juventus, è stato ricoverato in terapia intensiva per una emorragia cerebrale. Lo ha reso noto l'Ajax, club di cui è stato anche dirigente. Le sue ...L'ex portiere di Ajax, Juve e United ricoverato a Spalato, dove era in vacanza EdwinSar - 52enne ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United - ha subito un'emorragia cerebrale mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, ...

Ajax, emorragia cerebrale per Van der Sar: è in terapia intensiva - Sportmediaset Sport Mediaset

Edwin van der Sar, storico portiere ed ex dirigente dell’Ajax, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per una emorragia celebrale. Van der Sar: le condizioni di salute. A causa… Leggi ...L'ex portiere olandese di Manchester United e Juventus è ricoverato in terapia intensiva in condizioni stabili ...