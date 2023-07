Valditara | “Credo in un’alleanza tra docenti | ds | Ata | famiglie e studenti perché la scuola sia autorevole”

... come non condividere l'auspicio del ministroForse però sarebbe utile riflettere anche ...che sottovalutiamo l'importanza di questo passaggio. Perché l'alleanza genitori - docenti non ...che tra qualche mese smentiremo i gufi che temevano che una mano troppo libera avrebbe creato ... Asili nido, l'annuncio di'Fornisco qualche dato: dai primi giorni ad oggi sono state ...Nonostante il successo,ha riconosciuto la sfida presentata dall'aumento dei costi delle ... Infine afferma: 'che quando si costruisce o si riqualifica una scuola, è importante ...

Asili nido, Valditara: “Ridotti i tempi delle procedure di progettazione e aggiudicazione dei lavori. Avvieremo sportello informativo con enti locali” Orizzonte Scuola

Il ministro dell'Istruzione è intervenuto al V congresso nazionale dell'Ugl Scuola: «Impegnati a dare centralità a tutti gli operatori» ...La newsletter Dietro la lavagna e la spinta autoritaria sull’istruzione del governo di centrodestra: ritorno del voto in condotta alle medie, lavori ...