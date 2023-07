Va al lavoro | non torna | scatta l' allarme Dopo 24 ore la tragica scoperta | Impossibile da vedere

Leggi su today

(Di venerdì 7 luglio 2023) È uscito di casa per andare al, ma poi non vi ha fatto più ritorno. Ha perso la vita in un drammatico incidente stradale Roberto Musu, residente a Portoscuso, nella provincia di Carbonia-Iglesias. L'auto su cui viaggiava il 59enne, dipendente dell'Enel di Portovesme, è finita fuori...