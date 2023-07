Usa inviano bombe a grappolo a Kiev | “È la cosa giusta da fare anche se sono un rischio” Onu contraria

(Di venerdì 7 luglio 2023) Prima le indiscrezioni del New York Times, seguite da quelle del Washington Post. Ma quelli che finora erano soltanto rumors sui principali organi di stampa americani, hanno ricevuto la loro conferma: il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, nel corso di un briefing alla Casa Bianca, ha confermato che gli Usa fornirannoall’Ucraina, nonostante i rischi per i civili chesi è impegnata per iscritto a minimizzare. Sullivan ha inoltre aggiunto che la fornitura di queste munizioni “è ladaora” e che il presidente Joe Biden e i suoi consiglieri hanno adottato “una decisione unanime” a riguardo. “La Russia ha usato munizioni adall’inizio di questa guerra. L’Ucraina ha chiesto munizioni a ...

, Ucraina e Russia non aderiscono alla convenzione che proibisce l'utilizzo e trasferimento di tali munizioni La decisione statunitense - anticipata dai media - è legata, come confermato dal ......e i consiglieri hanno adottato "una decisione unanime" Gli Stati Uniti rompono gli indugi e... BOMBE A GRAPPOLO, QUALI MUNIZIONI DARANNO GLIALL'UCRAINA L'arma principale in esame, un ...

'Cluster munitions' bandite da 123 Paesi. Guterres, 'contrario all'uso di queste armi'. Mosca: 'E' escalation'. (ANSA) ...Gli Stati Uniti rompono gli indugi e inviano munizioni a grappolo all'Ucraina ... "L'Ucraina - ha aggiunto - ha fornito garanzie sull'uso che ne farà". "La Russia ha usato munizioni a grappolo ...