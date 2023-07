Urso vede i vertici di Memc. Tutto sull’azienda taiwanese di chip

(Di venerdì 7 luglio 2023) Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha incontrato oggi al ministero idiSpa, azienda controllata dalla società GlobalWafers con sede a Taiwan e attiva nel settore della microelettronica con siti produttivi a Novara e Merano e oltre mille dipendenti. L’incontro, si legge in una nota di Palazzo Piacentini, si inserisce nel quadro del lavoro che il ministero sta svolgendo nel comparto della microelettronica e che prela presentazione in Consiglio dei ministri a inizio agosto di uns Act italiano nel solco di un analogo piano europeo. GlobalWafers è il terzo fornitore mondiale di wafer di silicio. Nel sitodi Novara, attivo dalla fine degli anni Settanta, lavorano circa 800 dipendenti. È il più grande produttore di fette di silicio da 200mm ...

Il ministro delle Imprese ha ricevuto i vertici dell’azienda controllata da GlobalWafers. L’incontro, si legge in una nota di Palazzo Piacentini, si inserisce nel quadro del lavoro verso il Chips Act ...E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione”. Per il momento così non vedremo in video Barbara D’Urso, visto che per lei non sono previsti programmi televisivi fino a ...