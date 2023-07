Università | studia 200 pagine al giorno e va sempre bene agli esami | Uso il metodo OCME

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 7 luglio 2023), un TikToker dimostra comendo 200alsi può andaree farli velocemente: ilda lui utilizzato è. Vediamo cosa significa L'può essere un incubo se non si hanno i giusti mezzi per affrontarla. Esistono, dunque, diversi metodi di studio che si possono utilizzare durante il proprio percorso e che possono fare più o meno a caso dell'allievo in questione. Un suggerimento universalmente valido è saperorganizzare e pianificare il proprio tempo, creando un calendario o una lista delle attività da svolgere. Altro consiglio, naturalmente, è frequentare le lezioni e prendere appunti perché già questo farà sì che una parte delle ...