Unihertz Jelly Star | mini smartphone a meno di 160 euro

Star è lo smartphone con Android 13 più piccolo al mondo, dalle dimensioni anacronistiche per gli standard attuali ma non rinuncia ad hardware moderno. Ciao amici e REVOT3CH a tutti! ...... infatti, dopo il primo progettolanciato nel 2017, è ancora una voltaa proporre su Kickstarter una soluzione che sta nel palmo di una mano. Noto come lo smartphone più piccolo al ...Star è lo smartphone con Android 13 più piccolo al mondo, dalle dimensioni anacronistiche per gli standard attuali ma non rinuncia ad hardware moderno. Ciao amici e REVOT3CH a tutti! ...

Unihertz Jelly Star: lo smartphone più compatto al mondo con Android 13 TuttoAndroid.net

World's Smallest Phone Unihertz Jelly Star Price and Features : In today's time, when people look for a smartphone with the biggest screen and do not | BLiTZ ...Unihertz's Jelly Star is a really tiny phone -- so small it's hard to use. But if that's what you want, there's little else out there.