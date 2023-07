Una ragazza ha denunciato Leonardo Apache La Russa | figlio di Ignazio | per violenze sessuali

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 7 luglio 2023) Unahadi essere stata violentata daLa, diciannovennedell’attuale presidente del Senato, a casa di quest’ultimo, dopo essere stata drogata in discoteca. Il ragazzo respinge tutte le accuse, sostenendo che non ci sia stata nessuna costrizione al rapporto. A riportare la notizia il Corriere della Sera, che ricostruisce la vicenda nei dettagli: l’incontro sarebbe avvenuto il 18 maggio, in una discoteca milanese molto nota a due passi dal Duomo, dove la, una ventiduenne di una famiglia benestante della città, sarebbe arrivata verso mezzanotte con un’amica. Mentre ballavamo mi ero accorta della presenza di un mio compagno di scuola di liceo – avrebbe riferito, come riporta il quotidiano –La ...