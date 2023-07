Una balena si spiaggia e dal suo ventre arriva una scoperta da 500mila euro Nessuno se l' aspettava!

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 7 luglio 2023) Oggi Notizie Scopri l'affascinante vicenda di un capodoglio trovato a La Palma, Isole Canarie, la cui morte ha rivelato un tesoro inaspettato. Leggi la trama di un ritrovamento incredibile e di come il mistero abbia coinvolto Antonio Fernández Rodríguez, capo dell'istituto di salute animale e sicurezza alimentare dell'Università di Las Palmas. Scopri il prezioso segreto custodito nello stomaco del gigante marino che ha trasformato una tragedia in una speranza per le vittime dell'eruzione del vulcano di La Palma. Immergiti in questa straordinaria storia che unisce scienza, natura e beneficienza. Di cosa parliamo in questo articolo... Morte di un capodoglio sulladi Nogales, La Palma.nel suo stomaco di un oggetto del valore di 500.000. Dettagli dell'autopsia condotta da Antonio Fernández Rodríguez ...