‘Un Professore 2’ torna in tv con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi Ecco i dettagli 

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il professor Dante Balestra è ormai una presenza imprescindibile nella vita dei suoi studenti, tra cui c’è anche suo figlio Simone. Il cuore pulsante della serie resta il liceo Leonardo Da Vinci con la classe frequentata da Simone e Manuel (figlio di Anita) dove Dante, con il solito piglio anticonformista e geniale, utilizza la filosofia per aiutare i ragazzi a risolvere i loro problemi, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi aperti e speranze infrante. Nell’allegro caos della classe, all’appello rispondono ragazzi che conosciamo – Luna, Matteo, Laura – ma anche volti nuovi, come Nina, una ragazza di origini slave che nasconde un percorso di vita complicato, Rayan, promessa del calcio arrivato dall’Africa e più interessato al pallone che allo studio, Viola, ragazza disabile dal carattere impossibile, e infine Mimmo, ex studente di Dante finito in carcere minorile, che ...