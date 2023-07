...e tiene il servizio ai vantaggi contro Swiatek che sta ancora cercando la misura del. La ... Sul 2 - 1 per la croata, Swiatek al servizio mette disubito le cose a posto e si riporta in ...Venerdì 7 luglio si è tenuto unincontro tra le parti, al fine di trovare un accordo per la ... Undi ferro che ha origine dalle elevate richieste economiche della Lega di serie A , decisa ...Elizabeth Tsurkov è stata catturata dalla Kataib Hezbollah, ilarmato e politico che Teheran brandisce contro jihadisti e americani Sullo stesso argomento: ...israeliana in Iraq apre un...

Un nuovo braccio di ferro La Stampa

La Givova Scafati ufficializza il primo volto nuovo tra gli atleti che comporranno il roster della stagione agonistica 2023/2024: Demetre Rivers. É un’ala piccola che può ...Ufficiale l'ingaggio dell'ex terzino destro e capitano come nuovo caposquadra. Avrà al suo fianco Beppe Le Noci. I nomi che andranno a comporre lo staff della Pro Patria: ...