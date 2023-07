Un italiano su cinque fra i 15 ed i 29 anni non studia | non lavora | non è in percorsi di formazione Istat | aumenta il numero degli ultracentenari

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il benessere fra i giovani in Italia è a livelli fra i più bassi in Europa. Emerge da un rapporto dell’. Ad esempio circa 1,7 milioni di italiani in età fra i 15 ed i 29nonno néno né sono indi. I neet rappresentano dunque, nel nostro Paese, circa un quinto dei giovani. L'articolo Unsufra i 15 ed i 29non, non, non è indi il proviene da Noi Notizie..