Un donna indaga sulla morte del figlio avvenuta quindici anni prima sull' isola misteriosa dove è cresciuta

Leggi su iodonna

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una serie mistery made in France arriva questa sera intv su Rai 2 (alle 21.20). L’delle 30 bare, tratta dal romanzo omonimo di Maurice Leblanc, noto per le avventure di Arsène Lupin, intreccia mistero, superstizioni, detection, omicidi, profezie e sentimenti. Dallo stesso romanzo era già stato tratto uno sceneggiato francese del 1979 con Claude Jade, l’attrice ha esordito con François Truffaut e Alfred Hitchcock in Topaz. Serie tv teen: le 15 migliori da vedere su Netflix e Prime Video ...