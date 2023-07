Un altro domani | anticipazioni 8 luglio | Julia non perdona Leo Il fratello di Tirso non reagisce bene a una notizia

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un: eccoci a spoilerare il lungo appuntamento del sabato con la telenovela spagnola. Pronti? Cominciamo dae Leo… Un: Leo chiede perdono a, ma… Leo si reca daper chiederle scusa per gli articoli che ha scritto contro di lei, dicendole che li ha fatti togliere; promettendole che non ce ne saranno più e spiegandole cos’ha fatto col denaro guadagnato. A, però, non sono ancora passate la rabbia e la delusione.va a trovare Jorge e riceve una brutta sorpresa. Victor fa una proposta a Carmen Sappiamo che ildiè in ...