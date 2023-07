Ultime Notizie – Wimbledon 2023 | Berrettini al terzo turno del tabellone maschile

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Matteobatte l’australiano Alex De Minaur nel secondodie con una prova eccellente vola alneldel singolare. L’azzurro sconfigge la testa di serie numero 15 per 6-3, 6-4, 6-4 in 2h10? e si prepara ad affrontare il vincente del match tra il tedesco Alex Zverev, numero 19 del seeding, e il giapponese Yosuke Watanuki.parte sparato, mette subito a segno il break e scappa sul 3-0 ipotecando la prima frazione. De Minaur rimane agganciato al set con fatica, tenendo con difficoltà il servizio nel settimo game. L’azzurro, invece, alla battuta non concede nulla: fa sempre punto quando piazza la prima e archivia la pratica per 6-3 in 33?. De Minaur alza la ...