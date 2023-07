Ultime Notizie – weekend di fuoco con l’anticiclone tropicale

(Di venerdì 7 luglio 2023) TornaCerbero sull’Italia, con temperature infuocate sulla penisola e unche si prospetta bollente. A partire da oggi, quindi, temperature massime in salita su quasi tutte le regioni e picchi nei prossimi giorni fino ad oltre i 43°C sulle Isole Maggiori. Secondo gli esperti, questa seconda ondata di calore di inizio estate avrebbe tutte le caratteristiche per candidarsi ad essere una delle più potenti mai avvenute nel nostro Paese. Come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, Cerbero inizierà a influenzare l’Italia già da oggi portando condizioni di tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare soltanto qualche residua precipitazione sul Piemonte occidentale, specie sul torinese, anche per sabato mattina. Le temperature massime inizieranno a salire con valori prossimi ai ...

Mosca lo ha dimostrato continuando a lanciare questo tipo di bombe sulleenclave ribelli ... nel marzo 2022 si disse 'seriamente preoccupato per lesull'uso di munizioni a grappolo nell'...Calciomercato - Calciomercato.itEcco lee le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di venerdì 7 luglio dalla redazione di Calciomercato.it. LIVE8.webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 7 luglio. LIVE Sky Tg24

L’obiettivo della scuderia di Milton Keynes, così come ammesso da Max Verstappen, è quello di salire sul gradino più alto del podio fino all’ultima gara. In queste prime none gare del campionato non c ...Il terzino-braccetto atalantino ancora titolare: lo sarà anche all’ultima spiaggia con la Polonia Seconda volta di fila da titolare inamovibile, ma dopo il comodo poker a Malta all’esordio lunedì sco ...