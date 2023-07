Ultime Notizie – Venditti guest star e grandi emozioni per il ritorno all’Olimpico

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’Ultimo re di Roma. Niccolò Moriconi torna dopo 4 annie nel primo dei tre sold out nello stadio della capitale, davanti ad una platea di 65.000 “anime” (in tutto sono ben 195.000 le presenze previste nei live romani), trascina il suo pubblico in una cavalcata di musica e parole,e cori degna del più navigato dei performer. Dopo la data zero di Lignano, l’Olimpico è il vero battesimo di fuoco del tour negli stadi 2023, e il 27enne di San Basilio regala al pubblico anche la sorpresa di un Antonello. “Dopo 4 anni torno a suonare. Stavolta per 3 notti. Roba che anche un bambino iper sognatore come me avrebbe pensato che era troppo… troppo anche solo da sognare”, ha scritto Ultimo poche ore prima di salire sull’enorme palco ...