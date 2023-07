Ultime Notizie – Ucraina | missili su Leopoli | si aggrava bilancio morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Siildelle vittime dell’attaccostico russo di ieri a, in. Sono nove i, ha reso noto il ministero degli Interni, su Telegram. Sono rimaste ferite 42 persone, inclusi tre bambini. Intanto, il pilota ucraino Alexander Morozov, preso prigioniero dai russi dopo che l’aereo A-22 che pilotava si è schiantato nella regione di Bryansk è stato trasferito nella prigione dell’Fsb di Lefortovo, a Mosca, rende noto l’agenzia Tass. E’ accusato di aver oltrepassato il confine russo in modo illecito, di contrabbando di armi e munizioni attraverso il confine e di sabotaggio. L’aereo si è schiantato dopo una collisione con dei cavi di alta tensione. E’ stato arrestato lo scorso 7 aprile. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...