Ultime Notizie – Tour de France 2023 | Philipsen vince settima tappa | la classifica

(Di venerdì 7 luglio 2023) Jasperin volata ladelde, con partenza da Mont de Marsan e arrivo a Bordeaux di 170 km. Il belga dell'Alpecin-Deceunick, al terzo successo in questa Grande Boucle, si impone davanti al britannico Mark Cavendish (Astana) e all'eritreo Biniam Girmay (Intermarché). Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) conserva la maglia gialla di leader dellagenerale con 25? di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates). Domani ottava frazione, la Libourne-Limoges di 201 km.