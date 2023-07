Ultime Notizie – Soldini secondo alla Transpacific Yacht Race

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Alle 8:58 ora locale (18:58 Utc; 20:58 ora italiana) di giovedì 6 luglio Giovannie l’equipaggio di Maserati Multi70 hanno tagliato il traguardo della 52a edizione della(Transpac) in seconda posizione dietro al Mod70 Orion, con skipper Justin Shaffer, che si è aggiudicato la Line Honours, terminando la regata alle 2:48, ora locale, con un tempo di 4 giorni 17 ore e 48 minuti e un margine di vantaggio di 6 ore”. Lo fa sapere lo staff del navigatore milanese con una nota. Il team a bordo con, composto da Guido Broggi (Ita), Oliver Herrera Perez (Esp), Francesco Malingri (Ita), Francesco Pedol (Ita), Matteo(Ita) e Lucas Valenza-Troubat (Fra), era partito da Los Angeles sabato 1 luglio alle 11:55 ora locale (18:55 Utc; 20:55 ora ...

Calciomercato - Calciomercato.itEcco lee le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di venerdì 7 luglio dalla redazione di Calciomercato.it. LIVE8.Il Pentagono fornirà ordigni con un 'dud rate' ridotto 'con un minor rischio che restino inesplose provocando danni ai civili'. Lukashenko: 'Prigozhin è a San Pietroburgo, non qui'. Zelensky promette ...L'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Davide Frattesi che ha effettuato le visite mediche e firmato il suo contratto . Il Milan, intanto è vicino a Pulisic e lancia l'offensiva per Morata . La ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 7 luglio. LIVE Sky Tg24

Per l'ex Udinese, pagato lo scorso anno dai colchoneros 12 milioni di euro più 6 di bonus e il cartellino del difensore Nehuen Perez, negli ultimi giorni ci sono stati più di un contatto, ma ancora ...È la regina delle stradali mezzolitro a due tempi, la più potente della storia. Oggi è ricercatissima e nella versione Walter Wolf Replica raggiunge cifre da capogiro ...