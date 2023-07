Ultime Notizie Serie A | Fiorentina scatto Parisi | Sommer per l’Inter

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter, per la porta avanza il nome diI nerazzurri per il dopo Onana pensano allo svizzero.perI viola stanno cercando di accelerare per il classe 2000 dell’Empoli. Inter, ufficiale l’arrivo di Frattesi: il comunicatoha comunicato di aver firmato con Davide Frattesi: il centrocampista arriva dal Sassuolo e firma un quinquennale con i nerazzurri. Romero Milan, ufficiale l’acquisto: l’annuncio del club rossonero Romero Milan, ufficiale l’acquisto del giovane argentino: il club rossonero ha comunicato così il suo arrivo. Fabio Cannavaro: «Napoli: Kvara può ...

Mosca lo ha dimostrato continuando a lanciare questo tipo di bombe sulleenclave ribelli ... nel marzo 2022 si disse 'seriamente preoccupato per lesull'uso di munizioni a grappolo nell'...Calciomercato - Calciomercato.itEcco lee le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di venerdì 7 luglio dalla redazione di Calciomercato.it. LIVE8.Il Pentagono fornirà ordigni con un 'dud rate' ridotto 'con un minor rischio che restino inesplose provocando danni ai civili'. Lukashenko: 'Prigozhin è a San Pietroburgo, non qui'. Zelensky promette ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 7 luglio. LIVE Sky Tg24

L’obiettivo della scuderia di Milton Keynes, così come ammesso da Max Verstappen, è quello di salire sul gradino più alto del podio fino all’ultima gara. In queste prime none gare del campionato non c ...Il terzino-braccetto atalantino ancora titolare: lo sarà anche all’ultima spiaggia con la Polonia Seconda volta di fila da titolare inamovibile, ma dopo il comodo poker a Malta all’esordio lunedì sco ...