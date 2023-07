Ultime Notizie – Salvini e Meloni saldi in cima alla top dei politici più attivi sui social

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Matteoal primo posto e Giorgiaal secondo tengono saldamente il timone della classifica dei Top15suidel mese di giugno, elaborata per Primaonline da Sensemakers. Nessun cambiamento dunque nelle prime due posizioni ma una sensibile crescita in termini di video views sia per il Presidente che per il Vicepresidente del Consiglio, che per il leader del M5S, Giuseppe Conte, che conquista la terza posizione. Luca Zaia, dopo la buona performance del mese scorso, cede quindi la terza posizione e registra cali più sostanziali soprattutto nelle visualizzazioni video. D’altro canto, Conte con soli due video TikTok sul tema della precarietà del lavoro in Italia con l’hashtag #BastaVitePrecarie totalizza oltre 7milioni di video views. Stessi contenuti che ritroviamo infatti nelle prime due ...