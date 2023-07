Ultime Notizie Roma del 07-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno completo in Ucraina il bilancio dell’attacco Russo Controlla inizia Leopoli è salito a 10 morti sono rimaste ferite 42 persone inclusi tre bambini alla vigilia del cinquecentesimo giorno della guerra nella notte si sono verificati esplosioni nelle canzoni ucraine Di chi è il Podestà e Nicolai allarme antiaereo è scattato in un totale di 10 o Plus oggi il presidente de Ski è in Turchia per un incontro con il leader turco erdogan i due leader discuteranno degli ultimi sviluppi del conflitto dell’accordo sui corridoi del grano attraverso il mar Nero che scade il 17 luglio Il Cremlino fa sapere seguiremo da vicino incontro torniamo in Italia incendio a Milano nella notte in una casa di riposo e di 6 morti e 2 feriti gravi le bilancio in una situazione come questa È un’ipotesi di scuola li ...