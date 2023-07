Ultime Notizie Roma del 07-07-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 luglio 2023)dailynews radiogiornale per una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio erano passate da poco 1:20 quando si è sviluppato un incendio alla casa di riposo dei coniugi Milano il bilancio il momento di 6 persone morte almeno 4 ricoverato in ospedale di cui 3 in condizioni gravi almeno 80 intossicati intervento dei Vigili Fuoco in corso sul posto Sono arrivati i 4 mezzi di soccorso avanzato uno di coordinamento e 11 ambulanze alcune delle quali stanno facendo la scuola degli ospedali l’incendio scoppiato al primo piano della struttura di proprietà del comune di Milano è gestito dalla cooperativa proges che ha 210 posti letto due delle vittime sono decedute a causa delle fiamme le altre quattro fiumi cara Marina Piersilvio Barbara Eleonora sto andando al San Raffaele Se non dovessi tornare Vi prego di prendere atto di quanto segue dalla ...