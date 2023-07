Ultime Notizie Roma del 07-07-2023 ore 08 | 10

(Di venerdì 7 luglio 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata da Francesco Vitale a Milano un incendio divampato nella notte la casa di riposo per coniugi via dei Cinquecento nella zona Corvetto il bilancio di 6 persone morti e 81 feriti E tra due in gravissime condizioni trasferite agli ospedali di Garda e se fai le 14 posizioni serie e 65 non gravi Le fiamme si sarebbero sviluppate intorno a 1:20 Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato uno di coordinamento 11 volante alcune delle quali stanno facendo la scuola degli ospedali esclusa al momento l’origine dolosa dell’incendio Cambiamo argomento è morto Arnaldo Forlani ex presidente del consiglio uno dei massimi esponenti nazionali del partito della Democrazia Cristiana Furlani aveva 97 anni e dare ledella morte avvenuta nella sua abitazione diè stato il figlio ...

Lesulla guerra Si aggrava il bilancio delle vittime dell' attacco missilistico russo di ieri a Leopoli, in Ucraina. Sono nove i morti , ha reso noto il ministero degli Interni, su ...Sono entrati in cinque, hanno sfondato le porte di ingresso, sono entrati negli uffici e nello shop e hanno preso di tutto, distruggendo quello che invece non era merce appetibile. La masseria Antonio ...Un segnale di speranza, un messaggio che emoziona. Arriva dal Parco Verde , rione di Caivano finito troppo spesso tra le pagine della cronaca per episodi di violenza e morte con protagonisti purtroppo ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 6 luglio Sky Tg24

In queste ultime settimane i rumors di mercato hanno parlato molto del destino di alcuni giocatori della attuale rosa della Juventus puntando in particolare l'attenzione sui nomi di Dusan Vlahovic e ...Calcio Serie B - Calciomercato: ecco il punto sul Catanzaro - Arrivi e obiettivi di mercato Dopo un'eccezionale performance nella Serie C, il Catanzaro, guidato da Floriano Noto, sta dedicando attenzi ...