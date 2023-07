Ultime Notizie – Richard Gere sarà sentito come teste

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’attoreal processo Open Arms il prossimo 6 ottobre. E’ stato deciso oggi nel corso dell’udienza del dibattimento che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. “L’attore ha dato disponibilità a venire a Palermo per ottobre”, ha annunciato l’avvocato di parte civile Arturo Salerni. “Si buttavano in mare senza saper nuotare”, la testimonianza Intanto oggi nella nuova udienza a Palermo, sono stati sentiti i soccorritori della Opern Arms che hanno ricostruito la vicenda. “Siamo rimasti per almeno cinque o sei giorni davanti all’isola di Lampedusa perché avevamo il divieto di ingresso. Così, quando abbiamo detto ai migranti che stavamo facendo rotta su Lampedusa la gente sul ponte ha iniziato a festeggiare, senza però sapere che non potevamo ...

Qui di seguito, in breve, alcune altreinteressanti delleore: HBO ha annunciato che la sketch comedy A Black Lady Sketch Show non avrà una quinta stagione ma è da intendersi ......ancora oggi i due nomi Giulia De Lellis e Andrea Damante figurano insieme al centro delle. ... Qui avrebbe smentito leindiscrezioni che la vedono nuovamente vicina all'ex fidanzato. Ecco ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Oltre un secolo e mezzo di storia e molto ancora da festeggiare. Con questo ... Ecco i più belli visti nelle...

Famiglia investita a Santo Stefano di Cadore, l'incidente: l'auto ha sbandato su un rettilineo, al vaglio l'uso del cellulare Corriere della Sera

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Poste Italiane ribadisce il suo primato nell'Esg Global Score dell'indice Mib Esg (Environmental, social and governance), la rilevazione promossa da Euronext e Borsa Italiana ...Riguardo al clima di accusa e di scontro politico sollevato nelle ultime settimane i due eurodeputati sottolineano come "il dibattito, che è stato falsamente inquadrato come un'opposizione tra ...