Ultime Notizie – Premio Strega 2023 | vince ‘Come d’aria’ di Ada D’Adamo

La decisione sarebbe stata presa in seguito al cambiamento delle condizioni sul campo di battaglia in Ucraina nelledue settimane. Il presidente americano Joe Biden avrebbe valutato la ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Possiamo brillare, ancora più dellegare'. Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSeguici qui Vai al ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: Putin farà uccidere Prigozhin Il retroscena di Lukashenko Virgilio Notizie

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Ada d'Adamo vince il Premio Strega 2023 con 185 voti per il suo memoir Come D'Aria (Elliot). A ritirare il premio Alfredo Favi, marito della scrittrice morta il primo aprile ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...