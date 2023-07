Ultime Notizie – Lite per la mascherina | Popolizio accusato di lesioni risarcisce la vittima

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Si è chiuso con il risarcimento danni allail procedimento in cui era coinvolto Massimodipersonali: l’attore aveva aggredito un uomo all’interno di un mercatino dell’usato il 23 gennaio 2022. Il giudice ha infatti dichiarato estinto il procedimento per intervenuto ristoro economico delle conseguenze dell’aggressione., dopo una discussione nata perché laaveva abbassato “laper soffiarsi il naso”, aggredì l’uomo “colpendolo con un pugno al volto – si legge nel capo di imputazione – cagionandogli” al bulbo oculare. La, 53 anni, venne medicata al Pronto soccorso e dopo alcuni giorni presentò una denuncia contro l’attore. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...