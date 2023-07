Ultime Notizie – Juve fuori da Conference League? Quando arriva decisione Uefa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Laa breve deciderà sull’eventuale esclusione dellantus dalle coppe europee 2023-2024 e in particolare dalla. “A breve si deciderà perché ci sarà il completamento degli organici delle competizioni internazionali. So che hanno interlocuzioni costanti, c’è un clima sereno. Non conosco i contenuti, ma mi auguro che a breve ci possa essere una definizione di questa annosa questione”, dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio federale. Lantus, penalizzata di 10 punti in Serie A per i procedimenti sul caso plusvalenze e sulla manovra stipendi, ha visto sfumare la qualificazione alla Championsconquistata sul campo. La formazione allenata da Massimiliano Allegri dovrebbe partecipare alla...