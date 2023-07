Ultime Notizie – F1 Gp Gran Bretagna | Verstappen leader in prime prove libere Silverstone

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’olandese Max, campione del mondo edel Mondiale di Formula 1 2023, chiude al comando la prima sessione didel Gp di. Il pilota della Red Bull gira in 1’28?600 precedendo il messicano Sergio Perez (1’29?048), suo compagno di squadra, il britannico della Williams Alexander Albon (1’29?089) e lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’29?268). Al quinto e settimo posto le due Ferrari rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc (1’29?280) e con lo spagnolo Carlos Sainz (1’29?357). Si torna in pista alle 17. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione