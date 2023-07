Ultime Notizie – Caldo sull’Italia | weekend da bollino giallo e arancione al Centro-Sud

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ondata di‘rovente’ soprattutto al-Sud. Sabato e domenica(allerta di livello 2) a Roma, Perugia e Palermo. Ma saranno 16 le città da. Domenica invece aumentano le città ‘calde’ che arriveranno a 9,infatti anche a Bolzano, Firenze, Frosinone, Rieti, Torino e Viterbo, oltre a Roma, Perugia e Palermo. Ilverde sarà solo a Bari. E’ quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi. Il, allerta di livello 2, “indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in ...

Ha partecipato allericerche la settimana scorsa nelle campagne tra Poggio San Marcello, ... Andreea manca da quindici mesi, un tempo infinito per la mamma che non ha più avutoe che ...Il ritiro dovrebbe trovarsi in una sistemazione diversa rispetto a quella delledue estati e ... Leggi i commenti News as roma: tutte le7 luglio 2023L'agenzia sta esaminando attentamente i vari dossier ricevuti nellesettimane. Sebbene il processo di approvazione possa richiedere tempo, il coinvolgimento di importanti istituzioni ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: Putin farà uccidere Prigozhin Il retroscena di Lukashenko Virgilio Notizie

(ANSA) - VENEZIA, 07 LUG - E' stata arrestata dai carabinieri, in tarda serata, la cittadina tedesca di 30 anni che ieri era alla guida dell'Audi nera che ha travolto un gruppo familiare di quattro pe ...L'Arabia Saudita avrebbe tentato l'attaccante della Lazio Ciro Immobile con un'offerta monstre: no da parte del capitano dei biancocelesti ...